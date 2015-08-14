مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستعد لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية

أعلن الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف العام لمكتب التنسيق أن مكتب تنسيق جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة استعد لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية والذى سيبدأ اعتبارًا من 17 أغسطس حيث سيتم قبول طلاب الدبلومات الفنية عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على مرحلتين، تكون المرحلة الأولى بحد أدنى للحاصلين على 70% لنظام الثلاث سنوات و75% للخمس سنوات.

وأشار أبو النور إلى أنه من المقرر أن يعلن مكتب التنسيق الأسبوع المقبل عن مواعيد اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 75%.

وكان الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى قد أعلن عن فتح باب التقدم لطلاب المرحلة الثالثة وتسجيل رغبات بقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية عقب إعلان نتائج التحويلات.

يبلغ عدد الطلاب المتقدمين على مستوى الجمهورية 91787 طالبًا وطالبة، منهم 62544 للشُّعب العلمية بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50% لأقل من 328 درجة، وللشُّعب الأدبية بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50% لأقل من 287 درجة لعدد 29243 طالبًا.

وقال وزير التعليم العالى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لهذا العام يليها إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.