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فالفيردي يؤكد استعداد أتليتك بلباو لمواجهة برشلونة في السوبر الإسباني

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فالفيردي يؤكد استعداد أتليتك بلباو لمواجهة برشلونة في السوبر الإسباني فالفيردي يؤكد استعداد أتليتك بلباو لمواجهة برشلونة في السوبر الإسباني

(إفي): أكد المدير الفني لأتليتك بلباو أرنيستو فالفيردي استعداد فريقه لمواجهة برشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم على أمل التتويج بالبطولة رغم أنه تنتظره مباراة هامة في الدور التمهيدي المؤهل لدوري أوروبا الأسبوع المقبل.

وأشار فالفيردي في مؤتمر صحفي عشية مباراة الذهاب التي تقام على ملعب سان ماميس إلى أن فريقه سيخوض المباراة في غياب أندير إتوراسبي وميكيل ريكو وإنياكي ويليامز وإكير مونيان للإصابة.

واعتبر أن تلك الغيابات في فريقه "مؤثرة" بالمقارنة مع غياب خوردي ألبا ونيمار عن برشلونة.

وحول ما إذا كان الارهاق سيتمكن من لاعبي برشلونة بعد خوضهم لنهائي كأس السوبر الاوروبي الثلاثاء أمام سيفيليا، أكد أن جدول مباريات فريقة أسوأ لأنه سيخوض ثمانية مواجهات رسمية في أغسطس.

ولم يستبعد فالفيردي فرض رقابة فردية داخل الملعب في مباراة ذهاب كأس السوبر الاسباني على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال:"اخترنا وضع رقابة فردية في نهائي (كأس الملك) ورأينا ما فعله ميسي مع الرقابة الفردية، ولكنه خيار يمكن تكراره".

واعتبر أن البرسا يدخل اللقاء بـ"جرعة من عدم الأمان" بعدما تعقدت الأمور عليه في كأس السوبر الأوربي عندما تأخر الفوز للوقت الاضافي بعدما تمكن إشبيلية من إدراك التعادل 4-4 في الوقت الاصلي.

وتمنى فالفيردي "الفوز بكأس السوبر والوصول لمرحلة المجموعات في دوري أوروبا والفوز بأول مباراة في الليجا" والتي ستكون أيضا أمام برشلونة في سان ماميس.

وأوضح أن بطولة كأس السوبر "تجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس، ونحن لسنا بطل الدوري ولا بطل الكأس، ولكن إذا سنحت لنا الفرصة للفوز باللقب، فسنسعى لفعل ذلك".

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