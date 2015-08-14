أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية أمن سوهاج تراقب الشوارع بالكاميرات فى الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة

Google+ Print
مديرية أمن سوهاج تراقب الشوارع بالكاميرات فى الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة مديرية أمن سوهاج تراقب الشوارع بالكاميرات فى الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة
أعلنت مديرية أمن سوهاج حالة الاستنفار الأمنى الكامل بكل القطاعات الشرطية على مستوى المحافظة استعدادا للذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة المسلح اليوم الجمعة.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى، أن المديرية دعمت كل الميادين والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية والأكمنة الثابتة الحدودية والتى تفصل بين المراكز بكاميرات مراقبة، تعمل على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات متصلة بتلك الكاميرات تقوم بمتابعة ما يدور فى الشوارع والميادين.

وعلى جانب آخر شددت مديرية أمن سوهاج على الأفراد والضباط بضرورة اليقظة والحيطة والحذر والتعامل الجاد والفورى مع أى بلاغ على أنه إيجابى وعدم التقليل منه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365