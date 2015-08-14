مديرية أمن سوهاج تراقب الشوارع بالكاميرات فى الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة

أعلنت مديرية أمن سوهاج حالة الاستنفار الأمنى الكامل بكل القطاعات الشرطية على مستوى المحافظة استعدادا للذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة المسلح اليوم الجمعة.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى، أن المديرية دعمت كل الميادين والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية والأكمنة الثابتة الحدودية والتى تفصل بين المراكز بكاميرات مراقبة، تعمل على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات متصلة بتلك الكاميرات تقوم بمتابعة ما يدور فى الشوارع والميادين.

وعلى جانب آخر شددت مديرية أمن سوهاج على الأفراد والضباط بضرورة اليقظة والحيطة والحذر والتعامل الجاد والفورى مع أى بلاغ على أنه إيجابى وعدم التقليل منه.