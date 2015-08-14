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مكتبة الإسكندرية تنظم سلسلة "كان ياما كان" للأطفال

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مكتبة الإسكندرية تنظم سلسلة "كان ياما كان" للأطفال مكتبة الإسكندرية تنظم سلسلة "كان ياما كان" للأطفال
تنظم المكتبة الفرانكوفونية بمكتبة الإسكندرية خلال صيف 2015 سلسلة من ورش العمل حول مجموعة مختارة من قصص الأطفال باللغة الفرنسية تحت عنوان "كان ياما كان"، تستهدف الأطفال المتحدثين بالفرنسية من سن 6 إلى 9 سنوات، وتقام ثانى ورش سلسلة القصصية يومى الأحد والإثنين 16 و17 أغسطس 2015.

ويدور موضوع الورشة الثانية المقامة فى إطار هذه السلسلة حول موضوع حيوانات المزرعة، كما ستقام مجموعة من الأنشطة المختلفة والألعاب الفنية الجماعية حول مجموعة مختارة من قصص الأطفال، التى تدور أحداثها فى المزرعة فى إطار هذه الورشة.

وتعد هذه السلسة مقدمة إلى عالم القراءة والكتابة والصور، وتعتبر مجموعة كتب المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF) بمكتبة الإسكندرية هى المادة الخام لهذه السلسلة، حيث إن جميع الورش المقامة فى إطارها مستوحاة من مجموعة من قصص الأطفال التى تستهدف هذه المرحلة العمرية.

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