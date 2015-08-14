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محافظ المنوفية يتفقد محطة الطاقة الشمسية بالسادات ويقرر تعميم التجربة بالمصالح

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محافظ المنوفية يتفقد محطة الطاقة الشمسية بالسادات ويقرر تعميم التجربة بالمصالح محافظ المنوفية يتفقد محطة الطاقة الشمسية بالسادات ويقرر تعميم التجربة بالمصالح
تفقد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية محطة الطاقة الشمسية بجهاز مدينة السادات واستمع إلى شرح تفصيلى من رئيس الجهاز حول عمل المحطة.

وأوضح المحافظ، أنه تم التنسيق بين جهاز المدينة ووحدة الطاقة المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء أول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بمدينة السادات بقدرة 65 كيلووات بعدد خلايا 264 خلية شمسية، قدرة الخلية 250 وات وتغذى مبنى الجهاز فضلا عن أن فائض الطاقة يتم تحويله إلى كهرباء المدينة، مشيرا إلى أنه يجب استغلال الطاقة الشمسية وتعميم التجربة على كل المصالح الحكومية بدائرة المحافظة خاصة بعد نجاح تجربتى ديوان عام المحافظة وجهاز السادات.

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مصر 365

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