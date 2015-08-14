رفع حالة الطوارئ بمستشفيات سوهاج ودفع 15 سيارة إسعاف إثر حادث انقلاب أتوبيس

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، حالة الطورئ بمستشفيات سوهاج الجامعى وسوهاج العام والتعليمى وأخميم المركزى، ودفعت بعدد 15 سيارة إسعاف إلى منطقة حادث انقلاب الأتوبيس على طريق سوهاج - البحر الأحمر، عند علامة الكيلو 65 فى اتجاه أسيوط .

صرح بذلك الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وأشار إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ ببنك الدم وبأقسام الاستقبال، وتم طلب الدعم من كل سيارات الإسعاف الموجودة على الطريق السريع، للتحرك لمركز الإسعاف الرئيسى، لتكون تحت تصرفه طبقًا لحالات الإصابة والوفيات.