العدد الجديد لـ"شباب البحيرة" يناقش مؤتمر اليوم السابع للصحف الإقليمية

فى إطار مبادرة اليوم السابع لدعم الصحافة الإقليمية، ينشر العدد الجديد من جريدة شباب البحيرة والإسكندرية والذى يصدر غدا السبت.

ويتناول العدد، فى صفحته الأولى شكر وتقدير من ناصر حسان رئيس مجلس إدارة الجريدة للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع لمبادرة رعاية الصحف الإقليمية التى تعتبر هى الأولى من نوعها فى تاريخ الصحف الإقليمية والمحلية والقومية أيضا، ورعايته للصحافة الإقليمية.

وتصدر مانشيت العدد الجديد عدة عناوين أبرزها "بمساعدة ضباط شرطة ومستشارين وموظفى السجل ومجلس المدينة تم الاستيلاء على أرض الحوفى بدمنهور" ، كما ينشر العدد بلاغ عاجل لرئيس وزراء مصر ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة حجز أكثر من نصف مليون جنيه لمدة 4 سنوات بدون أسباب، وأيضا "المحكمة العسكرية: السجن المؤبد لمحافظ البحيرة".

1 - الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة ووزير التعليم الفنى يفتتحون مدارس صناعية جديدة

>2 – بالصور مراسم احتفال محافظة البحيرة بافتتاح قناة السويس الجديدة

>3 – جنازة عسكرية مهيبة لرائد الشرطة محمد الحبشى بالبحيرة

>4 – قرية منشأة الحبشى الكبيرة بمركز دمنهور بدون صرف صحى

>5 – انطلاق برنامج العلاج المجانى لتنمية مهارة القراءة والكتابة بحوش عيسى

>6 – المحكمة العسكرية: السجن المؤبد لمحافظ البحيرة الأسبق

>7 – بلاغ لمن يهمه أمر المواطنين: قرية البهى تعيش بدون مياه شرب

>8 – تقرير عن البرامج الوقائية والعلاجية

>9 – نفوق 4 طن أسماك ببحيرة ديروط بمدينة المحمودية

>10 – مبادرة شبابية من حركة أبناء مصر لتطوير المقابر بدمنهور



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