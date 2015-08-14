تخصيص 15 فدانا لصالح تقسيمات الشباب بقرية القصر الإسلامية بالوادى الجديد

قال سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، إن رئاسة المركز بصدد البدء فى توزيع 218 قطعة أرض بتقسيمات الشباب بقرية القصر الإسلامية والتى تم تخصيص مساحة 15.3 فدان فى محيط مساكن الشباب بجانب مركز شباب قرية القصر.

وتنتظر رئاسة المركز موافقة جهات الاختصاص على إدراج تلك المساحة ضمن الحيز العمرانى لبدء الإعلان عن طرح تلك التقسيمات للراغبين من الشباب فى الحصول على قطع أراضى.

وفى سياق متصل أكد رئيس مركز الداخلة أن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد قد وافق على اعتماد مليون و500 ألف جنيه لإنشاء مبنى للوحدة المحلية بقرية القصر ضمن خطة المحافظة للعام 2015_2016 حيث يتم طرح المشروع فى مناقصة علنية لإنشاء المشروع على الأرض التى تم تخصيصها لهذا الغرض.