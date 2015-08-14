ورشة عن التصوير السينمائى بفرع ثقافة الإسماعيلية

قالت شرين عبد الرحمن، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، إن فرع الثقافة نظم بالتعاون مع المركز القومى للسينما ورشة سينما بالصالون الثقافى بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتستمر الورشة حتى 16 أغسطس فى إطار مبادرة صيف ولادنا التى أطلقتها وزارة الثقافة.

وأشارت شرين إلى أن اليوم الأول من الورشة تضمن "التصوير السينمائى والتليفزيونى" ودارت الورشة حول التصوير بالكاميرا وحركتها، والإضاءة فى عملية التصوير.

وقال سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى أن هذه الورش تعمل على تنمية مهارات الشباب فى مجال التليفزيون والسينما.

وأشار الهمشرى إلى أن التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومى للسينما جاء فى إطار توجيهات الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة، وذلك تحت رعاية الكاتب المسرحى محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.