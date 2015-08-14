أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ذوو الاحتياجات الخاصة يدشنون حساب «الشؤون الاجتماعية» على «تويتر»

Google+ Print
ذوو الاحتياجات الخاصة يدشنون حساب «الشؤون الاجتماعية» على «تويتر» ذوو الاحتياجات الخاصة يدشنون حساب «الشؤون الاجتماعية» على «تويتر»

    دشن أبناء وبنات وزارة الشؤون الاجتماعية وبرفقتهم الوزير د. ماجد بن عبدالله القصبي حساب وزارة الشؤون الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشارك طفل وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من أبناء الوزراة في تدشين الحساب.

وجاء في التغريدة الأولى "أنا سارة وريما وبسام وراكان ومعانا ماجد القصبي.. ندشن حساب وزارة الشؤون الاجتماعية".

وسيكون (mosa_gov_sa@) حساب وزارة الشؤون الاجتماعية على "تويتر" نافذة تواصل مهمة بين الوزارة والمجتمع بكل شرائحه، وكذلك مستفيدي خدمات الوزارة، وسيتم عبره تلقي الاستفسارات والملاحظات والمقترحات، وإطلاق عدد من المبادرات والتفاعل مع المجتمع، وكذلك سيتضمن رسائل مجتمعية إرشادية وتوعية ومضامين تكرس القيم التنموية في المجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية