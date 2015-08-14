ذوو الاحتياجات الخاصة يدشنون حساب «الشؤون الاجتماعية» على «تويتر»

دشن أبناء وبنات وزارة الشؤون الاجتماعية وبرفقتهم الوزير د. ماجد بن عبدالله القصبي حساب وزارة الشؤون الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشارك طفل وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من أبناء الوزراة في تدشين الحساب.

وجاء في التغريدة الأولى "أنا سارة وريما وبسام وراكان ومعانا ماجد القصبي.. ندشن حساب وزارة الشؤون الاجتماعية".

وسيكون (mosa_gov_sa@) حساب وزارة الشؤون الاجتماعية على "تويتر" نافذة تواصل مهمة بين الوزارة والمجتمع بكل شرائحه، وكذلك مستفيدي خدمات الوزارة، وسيتم عبره تلقي الاستفسارات والملاحظات والمقترحات، وإطلاق عدد من المبادرات والتفاعل مع المجتمع، وكذلك سيتضمن رسائل مجتمعية إرشادية وتوعية ومضامين تكرس القيم التنموية في المجتمع.