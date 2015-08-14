برشلونة في بيان رسمي: الأهلي يتفوق علينا في ' الأكثر تتويجا في العالم ' ولكن

زعم نادي برشلونة الإسباني إن بطولة السوبر الأوروبي التي نجح في التتويج بها هي البطولة القارية رقم 19 للنادي ليصبح أكثر فريق أوروبي تحقيقا للبطولات ويبقى الأهلي أكثر نادي في العالم تتويجا بالبطولات القارية في العالم.

برشلونة فاز على سيفيليا ونجح في تحقيق بطولة السوبر الأوروبي.

ليحقق بطولة قارية جديدة في تاريخه.

ونشر برشلونة على موقعه الرسمي بيانا يُفيد بأن بطولة السوبر الأوروبي هي البطولة القارية رقم 19 وليس 16.

وأوضح النادي الإسباني على موقعه الرسمي بأنه أصبح أكثر نادي أوروبي تحقيقا للبطولات القارية متخطيا ريال مدريد 18 بطولة وميلان 18 بطولة وليفربول 11.

وأشار الموقع الرسمي إن على الرغم من البطولة رقم 19 إلا أن الأهلي المصري هو أكثر نادي تحقيقا للبطولات القارية في العالم بـ20 بطولة.

ليستمر الأهلي في صدارة الأندية الأكثر تحقيقا للبطولات ولكن الثاني الآن هو برشلونة ولديه فرصة بمعادلة الرقم في حالة الفوز بكأس العالم للأندية حسبما جاء بيان برشلونة على الموقع الرسمي.