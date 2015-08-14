بالصور - مرتضى منصور يعلن تجديد تعاقد فيريرا مع الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التوصل لاتفاق مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني، من أجل تجديد التعاقد لموسم إضافي.

الزمالك توج رسميا بطلا للدوري المصري موسم 2014-2015 بقيادة فيريرا الذي تولى المهمة خلفا لمحمد صلاح في شهر فبراير الماضي.

وانتهى عقد فيريرا مع الزمالك ليصبح الشغل الشاغل لجمهور الزمالك هو تجديد عقد المدرب البرتغالي.

وانفرد FilGoal.com بنية الزمالك عقد جلسة مع فيريرا يوم الخميس، لحسم تجديد التعاقد. ( اقرأ التفاصيل )

وقال مرتضى منصور في تصريحات للصحفيين: "أنهينا جلسة الاتفاق مع فيريرا منذ قليل".

وتابع "اتفقنا على تجديد التعاقد لموسم، مع شرط جزائي قيمته راتب 3 أشهر".

وحضر الجلسة مسؤولون من شركة MGB للتسويق الرياضي، والتي تتولى إدارة أعمال فيريرا.