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التحالف الشعبى: أكمل قرطام طلب منا الانضمام لقائمة "فى حب مصر" ورفضنا

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التحالف الشعبى: أكمل قرطام طلب منا الانضمام لقائمة "فى حب مصر" ورفضنا التحالف الشعبى: أكمل قرطام طلب منا الانضمام لقائمة "فى حب مصر" ورفضنا
قال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحزب اتفق مع أحزاب التيار الديمقراطى على خوض الانتخابات على المقاعد الفردية والتنسيق فيما بينهم، مشيرًا إلى أنهم لم يتفقوا على خوض الانتخابات من خلال قائمة .

وأوضح الزاهد لـ" اليوم السابع" أن التحالف الشعبى لم يحسم موقفه من القوائم، مشيرًا إلى أن رئيس حزب المحافظين أكرم قرطام طلب من الحزب الانضمام إلى قائمة فى حب ولكن الحزب رفض، موضحًا أنهم حسموا أمرهم بالنسبة لقائمة فى حب مصر وقائمة تيار الاستقلال وقائمة الجبهة المصرية.

وأشار نائب رئيس حزب التحالف الشعبى إلى أن الحزب ينتظر تقرير لجان المحافظات لإعلان أسماء مرشحيها على ضوء دراسة الخارطة الانتخابية وتحالفتها مع الأحزاب القريبة أيدولوجيًا .


>- نائب رئيس "التحالف الشعبى": "صحوة مصر" الأقرب لحزبنا لتبنيها رؤى 25 يناير

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