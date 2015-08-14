المتحدث باسم الوزراء: محلب وجه بفتح المجال لشركات النظافة المصرية وتحفيزها

استعرض السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منظومة النظافة ، موضحاً أنه وجه بضرورة رفع كفاءة المعدات المستخدمة فى عملية النظافة، وتوزيع العمال طبقا للكثافة السكانية.

وقال القاويش فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة حل مشكلات شركات النظافة، بجانب فتح المجالات أمام شركات النظافة المصرية، بدلاً من الأجنبية، بما يعود بعائد يحفز الشركات على أداء منظومة النظافة الجديدة.

وأشار ، إلى أن محلب ناقش ما قامت به وزير التطوير الحضرى من استراتيجة لادارة المخلفات لفصلها، وأيضا لمنع انتشار الاوبئة، وحملة التوعية بأهمية النظافة وشرح المنظومة الجديدة.