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خبراء المفرقعات يفككون عبوة هيكلية بميدان "النوفوتيل" وسط الأقصر

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خبراء المفرقعات يفككون عبوة هيكلية بميدان "النوفوتيل" وسط الأقصر خبراء المفرقعات يفككون عبوة هيكلية بميدان "النوفوتيل" وسط الأقصر
نجح رجال المفرقعات بمديرية أمن الأقصر منذ قليل، فى تفكيك عبوة هيكلية كانت مزروعة بالقرب من ميدان النوفوتيل بوسط المحافظة، دون وقوع مصابين أو متوفيين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باشتباه المواطنين بجسم غريب بالقرب من ميدان النوفوتيل وسط الأقصر، فانتقل على الفور خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمنى، وتمكنوا من تفكيك العبوة دون حدوث إصابات أو وفيات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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