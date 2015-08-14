ميناء دمياط يوقع عقد تعميق الممر الملاحى للسماح بعبور السفن الكبيرة

أكد ميناء دمياط، أن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضى سلسلة من الاجتماعات المكثفة لإنجاز بنود الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2015/2016 قبل ديسمبر 2015.

وأضاف الميناء فى بيان صادر عنه اليوم، أن رئيس هيئة الميناء اللواء بحرى أيمن صالح إبراهيم ورئيس مجلس إدارة شركة التمساح المهندس عبد الرزاق المفتى وقعا على عقد أول عملية تعميق للممر الملاحى للميناء، والذى يهدف للوصول إلى عمق 16م، وبالتالى يسمح للسفن الكبيرة ذات الغاطس 15م بالدخول للميناء.

ومن المعروف أن العمق التصميمى للميناء منذ افتتاحه 15 مترا وعمق الأمان للسفن الحالى 14 مترا.

ويأتى هذا المشروع كمرحلة أولى تتبعه مراحل أخرى لتعميق الممر الملاحى لعمق 18م ودائرة المخطاف الداخلى إلى 17م العام القادم، حيث يرتبط المشروع بانتهاء أعمال التصميم لمحطة متعددة الأغراض على الرصيف الجارى الانتهاء من الأعمال المساحية له بطول 630م و ساحة خلفية 75000م لتداول البضائع.

وكانت هيئة الميناء قد أنهت العام المالى السابق 2014/2015 باستقبال عدد (2) قاطرة عملاقة ذات قوة شد 60 طن لتكون جاهزة لاستقبال السفن ذات الحمولات أكبر من 100000 طن و سفن الجيل الرابع من الحاويات ذات حمولة 12000 حاوية للوصول بمعدل تشغيل لمحطة حاويات دمياط يزيد عن المليون حاوية سنويا .

وكانت شركة المقاولين العرب قد أنهت رصيف بحرى بالميناء بطول 90م لخدمة القاطرات الجديدة، ومنتظر تدشين الرصيف و القاطرتين فور تحديد الموعد بمعرفة وزير النقل .

>كما قامت إدارة التسويق و الاستثمار بالميناء بطرح مشروع للصب السائل على مساحة 5500م2 على رصيف رقم (13) مجهز بالبنية التحتية و متصل بالرصيف بماسورة ووصلة صرف للسفن للتصدير.

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