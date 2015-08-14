مؤتمر للإعلان عن إطلاق أول مدينة صديقة للبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تنظم شركة إيرث للتنمية المستدامة مؤتمر صحفى يوم الأحد المقبل مؤتمر صحفى للإعلان، عن انطلاق مدينة "بوكيميت" أول مدينة خضراء صديقة للبيئة ومستدامة فى مصر

وتقع المدينة الجديدة فى محيط العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف للارتقاء بإسكان متوسطى الدخل من الشباب بفيلات صغيرة مستقلة بحديقة صغيرة فى مجتمع يعتنى بالحياة والجمال والثقافة والمستقبل.

وأكدت الشركة فى بيان لها، أن المدينة عبارة عن نموذج جديد لأول مرة فى مصر لتطبيق التنمية المستدامة، وتوفير مجتمع صحى لنشأة الأجيال القادمة بعيدا عن الإرهاب والتطرف والانحراف للجريمة، مشيرة إلى أن التجربة تصميم المجتمع قبل تصميم المبانى، حيث تعتمد مصادر الطاقة فى المدينة على 50% طاقة رياح و50% طاقة شمسية وتتميز بمساحات خضراء تصل إلى 80% و20% مبانى وهى أول مدينة فى مصر تصل حجم العوادم الكربونية فيها إلى 5% فقط.

وتقام المدينة على مساحة 40 فدانا وتعتبر نموذج مصغر لمدينة أكبر وأضخم تنوى الشركة التقدم لتنفيذه فى العاصمة الجديدة حال إقرار مخططها الاستراتيجى.