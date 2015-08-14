مستشفى 57357 تفوز بجائزة الابتكار والإنجاز من شركة "سيرنر" العالمية

فازت مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بجائزة الابتكار والإنجاز التى تقدمها شركة "سيرنر" العالمية كأفضل نموذج ملهم يقوم بتطبيق نظم المعلومات الطبية فى الشرق الأوسط.

وقالت الصفحة الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن وفداً من المستشفى شارك فى الاجتماع السنوى السادس لمجموعة سيرنر الشرق الأوسط، والذى تقدم فيه الشركة جائزة الانجازات والابتكار لأفضل عملائها مستخدمى تطبيقات سيرنر، وقد عقد الاجتماع فى دبى أوائل يونيو الماضى، وشارك من 57357 المهندس هيثم علام، مدير التطبيقات الطبية، ووسام أحمد، ممرضة بالبحث العلمى، ودكتور وليد مجدى بقسم البحث العلمى، وقد قدم كل منهم عرضاً لمهام عمله باستخدام نظام سيرنر وما قام به من تطوير عليه.

وأضافت الصفحة: "وبحضور كبار عملاء سيرنر والأطباء وكبار متخصصى تكنولوجيا المعلومات الطبية، كان اللقاء فرصة جيدة لتبادل المعرفة حول أحدث التطورات فى مجال نظم الرعاية الصحية الإقليمية، حيث استعرض العملاء ملخصاً عن أعمالهم من خلال تطبيق حلول سيرنر فى نظم المعلومات الطبية خلال العام الماضى، وأفضل عرض تطبيقى سيكون مرشحا للفوز بالجائزة، وعلى مدى يومين قام كل منهم بشرح مهام عمله وكيف قام بعمل تطوير فى مهمته".

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