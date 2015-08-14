أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستشفى 57357 تفوز بجائزة الابتكار والإنجاز من شركة "سيرنر" العالمية

Google+ Print
فازت مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بجائزة الابتكار والإنجاز التى تقدمها شركة "سيرنر" العالمية كأفضل نموذج ملهم يقوم بتطبيق نظم المعلومات الطبية فى الشرق الأوسط.

وقالت الصفحة الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن وفداً من المستشفى شارك فى الاجتماع السنوى السادس لمجموعة سيرنر الشرق الأوسط، والذى تقدم فيه الشركة جائزة الانجازات والابتكار لأفضل عملائها مستخدمى تطبيقات سيرنر، وقد عقد الاجتماع فى دبى أوائل يونيو الماضى، وشارك من 57357 المهندس هيثم علام، مدير التطبيقات الطبية، ووسام أحمد، ممرضة بالبحث العلمى، ودكتور وليد مجدى بقسم البحث العلمى، وقد قدم كل منهم عرضاً لمهام عمله باستخدام نظام سيرنر وما قام به من تطوير عليه.

وأضافت الصفحة: "وبحضور كبار عملاء سيرنر والأطباء وكبار متخصصى تكنولوجيا المعلومات الطبية، كان اللقاء فرصة جيدة لتبادل المعرفة حول أحدث التطورات فى مجال نظم الرعاية الصحية الإقليمية، حيث استعرض العملاء ملخصاً عن أعمالهم من خلال تطبيق حلول سيرنر فى نظم المعلومات الطبية خلال العام الماضى، وأفضل عرض تطبيقى سيكون مرشحا للفوز بالجائزة، وعلى مدى يومين قام كل منهم بشرح مهام عمله وكيف قام بعمل تطوير فى مهمته".

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- مدير مستشفى سرطان الأطفال يروى كواليس ظهور "عمر" مع السيسى بافتتاح القناة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365