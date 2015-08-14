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غادة والى: الحرفيون الأكثر تعاطيا للمخدرات لاعتقادهم أنها تساعد على العمل

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غادة والى: الحرفيون الأكثر تعاطيا للمخدرات لاعتقادهم أنها تساعد على العمل غادة والى: الحرفيون الأكثر تعاطيا للمخدرات لاعتقادهم أنها تساعد على العمل
قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيسة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن أهم مبادرات حكومة المهندس إبراهيم محلب، هو إعلان الحرب على المخدرات والخمور والتدخين، لذلك تم إجراء أول بحث قومى شامل لكل الفئات بكل المحافظات، وظهر خلاله أن نسبة الإدمان والتعاطى تحديدًا ضعف المعدلات العالمية.

وأضافت غادة والى، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة 360" مع الإعلامى أسامة كمال على فضائية القاهرة والناس، أنه تم تحليل كل الشرائح فى هذا البحث، وكانت الشرائح الأعلى لتعاطى المخدرات هى فئة الحرفيين، وعند سؤالهم عن سبب التعاطى، ذكروا بأن هذه المواد تساعدهم على التركيز والعمل لساعات طويلة، لافتة إلى أن إجراء التحليل على مدارس التعليم الفنى يعتبر استجابة للدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى، والذى طالب بتطبيق بداية هذه التجربة فى مدارسه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه فى العالم الماضى تم العمل مع وزارة التربية والتعليم، وعمل تحاليل لجميع السائقين بالمدارس الخاصة التى تمتلك أتوبيسات، وكانت النتيجة أن 7% من سائقى المدارس يقودوا الحافلات وهم تحت تأثير المخدر، وتم العمل مع وزير التعليم الحالى وإدخال توعية داخل المناهج لتنبيه الطلاب لمخاطر هذه المواد عن تعاطيها.

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http://www.youm7.com/story/2015/8/13/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A/2304488#.Vc0d1vmqqko
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