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وفاة الحالة الرابعة لشاب ثلاثينى بسبب حرارة الجو فى أسوان

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وفاة الحالة الرابعة لشاب ثلاثينى بسبب حرارة الجو فى أسوان وفاة الحالة الرابعة لشاب ثلاثينى بسبب حرارة الجو فى أسوان
ارتفعت حصيلة المتوفين نتيجة التعرض لضربات الشمس بمحافظة أسوان لأربع حالات، بعد وفاة المواطن "عبد العزيز.ع"، 39 سنة، من مدينة أسوان فى الساعات القليلة الماضية، إثر تعرضه لضربة شمس، وإصابته بإجهاد حرارى وارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

يذكر أن هذه هى الحالة الرابعة للوفاة بضربات الشمس منذ بدية الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، حيث شهدت أسوان وفاة ثلاثة سيدات قبل ذلك، بينما بلغ عدد حالات الإصابة التى يتم علاجها من ضربات الشمس حوالى 17 حالة.
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