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ننشر تفاصيل ضبط المتهمين فى استهداف سفارة النيجر

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ننشر تفاصيل ضبط المتهمين فى استهداف سفارة النيجر ننشر تفاصيل ضبط المتهمين فى استهداف سفارة النيجر
حصل "اليوم السابع" على أسماء عدد من المتهمين فى واقعة استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين، وضمت القائمة كلاً من محمد عبد الفتاح محامى، وكلاً من يحيى الشربينى وشقيقه حسام الشربينى، و7 آخرين.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة العامة، وذلك بعدما وجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة واستهداف المنشآت العامة والتخطيط لاستهداف السفارات والهيئات الدبلوماسية.

اعترفت العناصر المضبوطة باعتناقهم الأفكار الجهادية والتكفيرية، ورصد القوات الأمنية المكلفة بتأمين البنوك والسفارات وسيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال، وبعض محال المصوغات المملوكة لأبناء الطائفة المسيحية، بعض ضباط وأفراد هيئة الشرطة) تمهيداً لاستهدافها والاستيلاء على أسلحة أفراد الخدمات المعينة عليها، وتوفير الدعم المادى لتمويل العمليات الإرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من القبض على المتهمين أعضاء، وعثر بحوزتهم على "بندقية آلية عيار 7,62×39مم، 2 بندقية خرطوش، السيارة الملاكى المستخدمة فى الحادث".

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