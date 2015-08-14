أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجهولون يقتلون ضابط شرطة بالرصاص أمام منزله فى مدينة كفر شكر

Google+ Print
مجهولون يقتلون ضابط شرطة بالرصاص أمام منزله فى مدينة كفر شكر مجهولون يقتلون ضابط شرطة بالرصاص أمام منزله فى مدينة كفر شكر
لقى ضابط شرطة مصرعه خلال مشاجرة نشبت بينه وبين اثنين من البلطجية بقرية الحاج عيسى مركز كفر شكر، حيث أطلق عليه البلطجية الرصاص هو وشقيقه فلقى مصرعه فى الحال بسبب مرور المتهمين بسرعة جنونية أمام منزل المجنى عليه، وتم نقل جثة الضابط للمستشفى وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع ملازم أول "محمد مصطفى " ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية فى مشاجرة مع اثنين من البلطجية.

وتبين أنه أثناء تواجد القتيل وشقيقه "إسلام" نشبت مشاجرة بينهما وبين اثنين من البلطجية بسبب مرورهما بسرعة جنونية أمامهما مستقلين دراجة نارية، واطلق أحدهما الرصاص فأصيب ضابط الشرطة ولقى مصرعه فى الحال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365