مجهولون يقتلون ضابط شرطة بالرصاص أمام منزله فى مدينة كفر شكر

لقى ضابط شرطة مصرعه خلال مشاجرة نشبت بينه وبين اثنين من البلطجية بقرية الحاج عيسى مركز كفر شكر، حيث أطلق عليه البلطجية الرصاص هو وشقيقه فلقى مصرعه فى الحال بسبب مرور المتهمين بسرعة جنونية أمام منزل المجنى عليه، وتم نقل جثة الضابط للمستشفى وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع ملازم أول "محمد مصطفى " ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية فى مشاجرة مع اثنين من البلطجية.

وتبين أنه أثناء تواجد القتيل وشقيقه "إسلام" نشبت مشاجرة بينهما وبين اثنين من البلطجية بسبب مرورهما بسرعة جنونية أمامهما مستقلين دراجة نارية، واطلق أحدهما الرصاص فأصيب ضابط الشرطة ولقى مصرعه فى الحال.