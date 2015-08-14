إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بسبب "جاموسة" فى نجع حمادى

نشبت مشاجرة بين عدة أشخاص، بسبب دخول جاموس لأرض زراعية ملك أحد الأهالى بقرية الصماصمة التابعة للوحدة المحلية لقرية بهجورة بنجع حمادى، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد إصابة 10 أشخاص بجروح وكدمات فى مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بقرية الصماصمة التابعة للوحدة المحلية لقرية بهجورة.

وأفادت التحريات الأولية، أن المشاجرة بسبب قيام "جاموسة" ملك لأحد الأشخاص بدخول أرض زراعية، وأكل بعض المحصول، مما أدى إلى نشوب مشادات كلامية، تطورت لمشاجرة باستخدام الشوم والعصا، وأسفرت عن إصابة 10 أشخاص بجروح وكدمات، فتم نقل المصابين لمستشفى نجع حمادى العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وأخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.