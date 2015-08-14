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دفاع الإخوان يطعن على أحكام المؤبد لقيادات الجماعة فى قضية التخابر مع حماس

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دفاع الإخوان يطعن على أحكام المؤبد لقيادات الجماعة فى قضية التخابر مع حماس دفاع الإخوان يطعن على أحكام المؤبد لقيادات الجماعة فى قضية التخابر مع حماس
أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان، أن هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة انتهت من إعداد مذكر الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسى، والمرشد العام للإخوان محمد بديع بالمؤبد، بالإضافة إلى 164 من عناصر وقيادات تنظيم الإخوان و"حماس" و"حزب الله" اللبنانى وآخرين، من بينهم سعد الكتاتنى وعصام العريان وحازم فاروق ومحيى حامد وصفوت حجازى وجهاد الحداد وعصام الحداد وعيد إسماعيل وإبراهيم الدراوى، وذلك فى قضية "التخابر مع حركة حماس".

وأوضح محامى جماعة الإخوان أن هيئة الدفاع ستتقدم غدا السبت إلى محكمة النقض بمذكرات الطعن على الأحكام الصادرة ضد قيادات الجماعة فى قضية الهروب من وادى النطرون، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الأحكام والتى تنهتى فى 16 أغسطس الجارى.

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