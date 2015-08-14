ضبط 9 إخوان يحرضون على العنف فى ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة بكرداسة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، من ضبط 9 عناصر أخوانية متهمين بالتحريض على العنف فى ذكرى فض رابعة العدوية والنهضة.

وتبين من تحريات العميد بهاء سالم مفتش قطاع شمال أكتوبر، أن المتهمين يحرضون على العنف فى ذكرى فض رابعة العدوية والنهضة، وأنهم طبعوا العديد من صور الرئيس المعزول، للخروج بها فى مظاهرات الاخوان التى تخرج بمنطقة كرداسة.

واعترف المتهمون بنيته على القيام بأعمال عنف، والحشد للتظاهر، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.