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في الجول يكشف - تفاصيل العقد الجديد بين الزمالك وفيريرا

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في الجول يكشف - تفاصيل العقد الجديد بين الزمالك وفيريرا في الجول يكشف - تفاصيل العقد الجديد بين الزمالك وفيريرا

نجح الزمالك أخيرا في تجديد التعاقد مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بعد مفاوضات ماراثونية، ويكشف FilGoal.com تفاصيل العقد الجديد.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التوصل لاتفاق مع فيريرا، لتجديد التعاقد لموسم إضافي بعد جلسة جمعتهما يوم الخميس.

وأقنع مسؤولو الزمالك فيريرا بالتخلي عن شرط الحصول على راتب الأشهر المتبقية في تعاقده في حال فسخه من قبل النادي الأبيض.

ووضع الزمالك شرطا جزائيا في العقد، بقيمة راتب 3 أشهر.

ويحصل فيريرا في العقد الجديد على 50 ألف دولار شهريا، بزيادة ألفين دولار عن راتبه في العقد القديم.

وكان مرتضى منصور قد أعلن في وقت سابق زيادة راتب المدرب البرتغالي ألفين دولار، عقب رحيل روي ألميدا مساعده في يونيو الماضي.

ويستقدم الزمالك مدرب أحمال جديد في الجهاز الفني، على أن يكون من أصحاب الكفاءة ويحمل شهادة الدكتوراة في اللياقة البدنية.

ويصل الرجل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة. وسبق له العمل مع فيريرا مع فريق سبورتنج براجا البرتغالي.

ولن تتغير رواتب مساعدي فيريرا في العقد الجديد.

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