انطلاق الحملة التوعوية للانتخابات البلدية في القصيم

أطلقت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة القصيم الحملة الإعلامية للتوعوية بأهمية الانتخابات البلدية.

وأوضح أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس عبدالعزيز المهوس أن الخطة الإعلامية للانتخابات البلدية بمنطقة القصيم تستهدف كافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء لدعم العملية الانتخابية، مضيفاً أن أبرز عناصر الحملة الإعلامية متنوعة بين لوحات إعلانية على الطرق العامة والمجمعات التجارية تجاوزت 800 لوحة توعوية وإرشادية ومطبوعات يتم توزيعها وفق الفئة المستهدفة ونشر جملة من المعلومات الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية واستخدام كافة وسائل التواصل الأساسية لتوصيل المعلومة الانتخابية بشكل دقيق للمواطنين.

وأوضح أن اللجنة المحلية أنهت مؤخراً تجهيز 83 مركزا انتخابيا على مستوى منطقة القصيم وباتت جاهزة لاستقبال الناخبين والمرشحين من الرجال والنساء حيث تم تخصيص 30 مركزا منها للنساء فقط، وتم توزيع مواقع المراكز الانتخابية على مدن ومحافظات ومراكز المنطقة بشكل متوازن.

وتفتح المراكز الانتخابية أبوابها يوم السبت الموافق 7 ذي القعدة لمدة 21 يوما عدا أيام الجمع، وسمحت اللوائح التنظيمية المشاركة للرجال والنساء من سن 18 سنة وأكثر مع اشتراط وجود أصل الهوية الوطنية.