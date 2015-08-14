العثور على ست سيارات مسروقة في جدة

جدة - ضيف الله المطوع

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة على ست سيارات مسروقة، وقبضت على خمسة متهمين بسلبها. وقال العقيد د. عاطي القرشي الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة وبمتابعة مباشرة من اللواء مسعود بن فيصل العدواني مدير شرطة المحافظة عثرت على ست سيارات حديثة الموديل سبق الإبلاغ عن سرقتها، وتمكنت من ضبط خمسة متهمين في ذلك، ولا تزال التحقيقات جارية معهم تمهيداً لإحالتهم للجهة المختصة.