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بلدية السر تستعد لقيد الناخبين وتجهز مركزي الانتخابات

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    أنهت بلدية السر التابعة لأمانة منطقة الرياض استعداداتها للبدء بمرحلة قيد الناخبين التي تنطلق في السابع من شهر ذي القعدة المقبل، وذلك بتجهيز مركزي الانتخابات بمركز السر للرجال بمتوسطة وثانوية الفيضة وللنساء بمجمع مدارس الفيضة المتوسطة والثانوية للبنات.

وقال رئيس بلدية السر المهندس ماجد الراجحي انه تم تجهيز المركز 112 للرجال بالمدرسة المتوسطة والثانوية والمركز 1262 للنساء بمجمع مدارس البنات وتأمين جميع احتياجات تلك المراكز من مواد مكتبية وخلافها كما تم نشر العديد من اللوحات التوعوية للمواطنين للمشاركة في مرحلة قيد الناخبين حتى يتمكنوا في المرحلة التالية من ترشيح من يروا فيه الكفاءة ليكون ممثلا لهم في المجلس في دورته الثالثة.

وأضاف رئيس بلدية السر بأنه تم تكليف عدد من أعضاء قيد الناخبين لتلك المراكز من الكفاءات الرجالية والنسائية بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم وتجهيز مكاتب اللجان المساندة وتزويدها بالكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة الوطنية.

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