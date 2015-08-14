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اختبارات طلاب تمريض الوادى الجديد تبدأ السبت المقبل

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اختبارات طلاب تمريض الوادى الجديد تبدأ السبت المقبل اختبارات طلاب تمريض الوادى الجديد تبدأ السبت المقبل
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن تحديد موعد اختبار الإملاء للطلبة الجدد المتقدمين لمدرسة التمريض بالخارجة للعام الدراسى 2015/2016 السبت المقبل، وذلك بمدرسة الثانوية الفنية بنات، على أن يتم فى اليوم التالى الأحد الموافق 16 أغسطس عقد الاختبارات الشخصية بمدرسة تمريض الخارجة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى تصريح صحفى إنه قد تم تحديد يوم الأربعاء 19 أغسطس موعدا لعقد اختبار الإملاء للمتقدمين الجدد لمدرسة التمريض بالداخلة بمقر المدرسة الثانوية التجارية، على أن يتم فى اليوم التالى الخميس 20 أغسطس عقد الاختبارات الشخصية بمدرسة تمريض الداخلة.

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