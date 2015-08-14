صحيفة أمريكية: تنظيم "داعش" الإرهابى استخدم غاز الخردل فى هجوم العراق

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الخميس إن الولايات المتحدة تعتقد أن متشددى تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز الخردل فى هجوم على قوات كردية فى العراق فى وقت سابق هذا الأسبوع فى أول إشارة إلى أن التنظيم المتشدد حصل على سلاح كيماوى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن تنظيم الدولة الإسلامية حصل على غاز الخردل فى سوريا التى اعترفت حكومتها بامتلاك كميات كبيرة من المركبات الكيماوية فى 2013 عندما وافقت على التخلى عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.

وذكرت الصحيفة أن الدولة الإسلامية قد تكون حصلت على غاز الخردل فى العراق.

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