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ليبيا تدين ما تتعرض له مدينة سرت لأبشع جرائم الإبادة من قبل "داعش"

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ليبيا تدين ما تتعرض له مدينة سرت لأبشع جرائم الإبادة من قبل "داعش" ليبيا تدين ما تتعرض له مدينة سرت لأبشع جرائم الإبادة من قبل "داعش"
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء ما تتعرض له مدينة سرت والمدنيين بالمدينة لأبشع وأروع جرائم الإبادة والانتهاكات من قبل تنظيم داعش الإرهابى مما اوقع العشرات الضحايا والجرحى من المدنيين الذين يواجهون خطرا وجرائم تنظيم داعش الارهابى وتهجير القسرى الجماعى للمدنيين من حى رقم 3 بمدينة سرت .

وقالت اللجنة فى بيان لها الليلة، أن مدينة سرت منطقة منكوبة إنسانيًا، وذلك جراء سيطرة تنظيم داعش الارهابى على المدينة، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بالمدينة و القصف العشوائى العنيف بالأسلحة الثقيلة الممنهج للمدنيين بالحى الثالث بالمدينة، وحصار مجموعة من الاحياء السكنية أخرى بمدينة سرت والنقص الحاد للمواد الطبية و الغدائية والإنسانية العاجلة وعدم تزويد الوحدات الطبية بالمستلزمات الطبية العاجلة المطلوبة لعلاج الحالات الحرجة والمصابين والجرحى وإسعافها .

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