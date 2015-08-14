الرئيس التونسى يقر عددا من الإجراءات لصالح المرأة

أعلن الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى مساء الخميس عددا من الإجراءات لصالح المرأة.

وقال السبسى، خلال كلمته أمس بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، أنه بحث مع رئيس الحكومة تحقيق المساواة فى الأجر بين المرأة والرجل فى القطاعين الفلاحى والصناعى من أجل القضاء نهائيا على التمييز فى الأجور بين الجنسين.

كما وافق الرئيس التونسى على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بولاية المرأة لأبنائها القصر لتحقيق المساواة الكاملة بين الأبوين، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز دور المرأة التونسية فى مختلف المجالات.