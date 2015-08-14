غلق مركز جراحة عيون ببنى سويف لعدم الالتزام بشروط مكافحة العدوى

قرر المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف غلق مركز تخصصى لجراحة العيون بطريق الفيوم بمدينة بنى سويف، بالإضافة إلى إحالة العاملين المتسببين فى عدم تقديم الخدمة الطبية الآمنة للمواطنين، ما أدى إلى عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بالمركز إلى النيابة العامة وذلك لحين تلافى بعض الملاحظات والمخالفات التى وردت بالتقارير المرسلة للوزارة من إدراة العلاج الحر بمديرية الصحة، والتى أفادت بوجود مخالفات جسيمة بالمركز.

ومن جانب اخر أكدت الدكتورة أمنية حسن أبوجبل مديرإدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة ببنى سويف أن المستهدف تطعيمه ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى من الأطفال على مستوى المحافظة 811433 طفلاً.

وطالبت أبو جبل بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة كالحقن الآمن والتخلص من النفايات بطريقة سليمة، بالإضافة إلى التطعيم فى وجود طبيب مدرب على التعامل مع التفاعلات المحتملة بعد التطعيم وكذلك توافر المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة.

وأشارت مدير الوقائى بالمديرية إلى تشكيل فرق ثابته فى جميع المكاتب والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات و تغطية المدارس والحضانات وأخرى متحركة لتغطية أى تجمعات مستهدفه (قرى بعيدة -مناطق صحراوية -مناطق ذات طبيعة خاصة ).