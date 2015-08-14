جامعة المنوفية تبدأ الدراسة لتلاميذ جامعة الطفل الأحد القادم

أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أن الدراسة ستبدأ لتلاميذ جامعة الطفل بجامعة المنوفية اعتباراً من الأحد القادم 16 أغسطس الحالى، حيث يستفيد من البرنامج الدراسى فى المرحلة الأولى 23 طفلا يمثلون المستويين الأول والثالث من البرنامج وتتراوح أعمارهم بين 9- 15 سنة، وذلك من إجمالى الأطفال المرشحين للدراسة بالجامعة وعددهم 53 طفلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
يشار إلى أن المستهدف من البرنامج الدراسى لتلاميذ جامعة الطفل هو اكتشاف المواهب والابتكارات والنواحى الإبداعية لدى الأطفال الدارسين من خلال تجربة المشاركة الدراسية الكاملة لهم فى الجامعة على أيدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.
وصرح الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة قد أعدت حفل استقبال بقاعة الاحتفالات بالجامعة بمناسبة بدء الدراسة للأطفال الدارسين بجامعة المنوفية، يعقبه بدء إجراءات التسجيل للأطفال.