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جامعة المنوفية تبدأ الدراسة لتلاميذ جامعة الطفل الأحد القادم

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جامعة المنوفية تبدأ الدراسة لتلاميذ جامعة الطفل الأحد القادم جامعة المنوفية تبدأ الدراسة لتلاميذ جامعة الطفل الأحد القادم
أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أن الدراسة ستبدأ لتلاميذ جامعة الطفل بجامعة المنوفية اعتباراً من الأحد القادم 16 أغسطس الحالى، حيث يستفيد من البرنامج الدراسى فى المرحلة الأولى 23 طفلا يمثلون المستويين الأول والثالث من البرنامج وتتراوح أعمارهم بين 9- 15 سنة، وذلك من إجمالى الأطفال المرشحين للدراسة بالجامعة وعددهم 53 طفلا.

يشار إلى أن المستهدف من البرنامج الدراسى لتلاميذ جامعة الطفل هو اكتشاف المواهب والابتكارات والنواحى الإبداعية لدى الأطفال الدارسين من خلال تجربة المشاركة الدراسية الكاملة لهم فى الجامعة على أيدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وصرح الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة قد أعدت حفل استقبال بقاعة الاحتفالات بالجامعة بمناسبة بدء الدراسة للأطفال الدارسين بجامعة المنوفية، يعقبه بدء إجراءات التسجيل للأطفال.

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