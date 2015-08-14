إدارة بندر دمنهور التعليمية تكرم متفوقيها

أقامت إدارة بندر دمنهور التعليمية حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين وأوائل الشهادات العامة وأوائل التربية الخاصة بحضور قيادات المجلس والقيادات التربوية وتم إهداء الطلاب الأوائل شهادات تقدير ومبالغ مالية ودروع تذكارية مقدمة من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية.

وألقى الدكتور إبراهيم التداوى مدير الإدارة كلمة فى الحفل أشاد بها بالمجهود الذى بذله أبنائه الطلاب للوصول لهذا التفوق متمنياً لهم دوام التفوق ودعاهم إلى بذل مزيد من الجهد للحفاظ على هذا التفوق والاقتداء بالإنجاز الذى حققته مصر من حفر قناة السويس الجديدة فى أقل من عام ليكون إنجازاً جديداً يضاف لسجل الإنجازات المشرفة للشعب المصرى تم تحقيقه بأيدى الشعب المصرى وبأموال الشعب المصرى.

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