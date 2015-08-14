بالصور.. انتهاء حفل افتتاح قناة السويس بالإسماعيلية

انتهت حفلة افتتاح قناة السويس، والتى نظمتها جمعية مصر الدولية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس ومحافظة الإسماعيلية، والتى بدأت من الساعة الثامنة مساء أمس الخميس، واستمرت حتى منتصف الليل بمسرح فندق ميروكيروى على شاطئ قناة السويس.

وشارك فى احتفالية الليلة الفنان سليم سحاب والذى قدم فقرات غنائية من خلال كورال أطفال تحيا مصر، والفنان هانى شاكر والفنانة جنات والفنانة ياسمينا العلوانى، وكل من الفنانين أحمد سعد وأحمد جمال ومحمد رشاد.

وشهد الاحتفالية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وعدد كبير من قيادات الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من جماهير الإسماعيلية.

وشهدت المنطقة التى أقيمت فيها الاحتفالية تكثيفًا أمنيًا منذ بدء الحفل حتى نهايته، وتم إغلاق شارع محمد على المؤدى إلى مقر الاحتفال، مرورًا بمنطقة نمرة 6 وحدائق الملاحة.



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