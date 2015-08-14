مدير مباحث البحيرة: مستعدون لمواجهة فوضى الإخوان فى ذكرى فض رابعة

أكد اللواء أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، أنه سيتم مواجهة كل صور الأعمال الإرهابية والتخريبية التى ستقوم بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بكل قوة وحسم، يوم 14 أغسطس الجارى، والذى سيوافق ذكرى فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة.

وأضاف مدير مباحث البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة أمنية استباقية لمواجهة الجماعة الإرهابية، من خلال توسيع دائرة الاشتباه الجنائى، والعمل على توجيه عدة ضربات أمنية للمسجلين خطر، خاصة فى المناطق التى تشتهر بالجماعات المتطرفة والخارجين عن القانون، لتوفير المناخ المناسب للمواطنين.

وأوضح، أنه أصدر توجيهات صريحة للعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، بضرورة التنبيه على ضباط وأفراد المباحث، بضرورة تكثيف التواجد الأمنى على جميع مداخل المدن خاصة المدن الحدودية، التى تربط بين المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد مدير مباحث البحيرة، أنه أصدر تعليمات واضحة وصريحة لضباط المباحث بمرافقة العقيد جمال يس مدير إدارة الحماية المدينة بالبحيرة، والمرور الدائم على المنشآت الحيوية بشكل مستمر، والقيام بعملية تعقيم وفحص لها باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة للكشف عن المفرقعات، بالاستعانة بمجموعات من أكفأ ضباط وأفراد المفرقعات للكشف الجيد لمحيط تلك المنشآت الحيوية عن المفرقعات والاستعانة بمجموعة كبيرة من الكلاب البوليسية، للكشف عن أى أجسام غريبة مشتبه فيها، خاصة خلال تلك المرحلة التى توافق ذكرى أحداث فضى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

ولفت، إلى أنه تم وضع كل الآليات المناسبة التى تضمن تأمين المنشآت الحيوية والشارع البحراوى فى ذكرى فض رابعة، وأوضح "مدير مباحث البحيرة أنه تم عمل خطة انتشار سريع لأكثر من 30 دورية شرطة متحركة بشتى مراكز ومدن المحافظة مكونة ضباط مباحث وضباط نظام ومجموعات قتالية مسلحة بتسليحات متطورة بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة، برفقتها خبراء المفرقعات للمرور الدائم على المنشآت الحيوية ومتابعة الأمن عن قرب والتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن العام، علاوة على غلق معظم الشوارع المحيطة بالمنشآت الشرطية وعمل حرم آمن.

وشدد مدير مباحث البحيرة على أنه لن يسمح بتكرار تلك الأحداث المؤسفة، التى طالت العديد من الأبرياء والمنشآت العامة المملوكة للدولة والمنشآت الشرطية والمركبات مهما كلفه من تضحيات.