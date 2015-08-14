مرتضى منصور يعلن تجديد تعاقد فيريرا مع الزمالك

طلب ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد من لويس فان جال المدير الفني للفريق عدم ضمه لقائمة فريقه التي تشارك أمام أستون فيلا في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

واستبعد فان جال دي خيا من قائمة الفريق لثاني مباراة على التوالي بعدما استبعده أيضا من مواجهة توتنام في أولى جولات الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

وأفادت صحيفة "صن" الإنجليزية بأن دي خيا طلب عدم ضمه لقائمة الفريق، ولكن دون إيضاح الأسباب.

يأتي هذا في ظل انتشار التقارير عن اقتراب الحارس الإسباني من الانتقال إلى ريال مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكن نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تصريحات لفان جال أفاد فيها بأن سبب استبعاد دي خيا هو عدم ظهوره سواء في المباريات الودية أو التدريبات بشكل جيد.

وأضاف"دي خيا ظهر بشكل مختلف لم يكن هو نفس اللاعب الذي كان معنا الموسم الماضي، يبدو مشتتا ذهنيا".

وأكمل"اجتمع فرانس هويك مدرب الحراس بدي خيا وسأله هل تريد أن تلعب، فأجابه بالرفض".