ممارسة الرياضة تقلل من نشاط مرض التصلب المتعدد للأطفال

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الأطفال الذين يعانون من مرض التصلب المتعدد “MS”، الذين يمارسون الرياضة تقل لديهم نشاط المرض من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة آن يوتان، مديرة المركز المعالج للتصلب المتعدد فى مستشفى الأطفال بــ"تورونتو"، ما رأيناه يشير إلى احتمال وجود علاقة بين ممارسة الرياضة وتقليل نشاط المرض.

>وأوضح الباحثون أن مرض التصلب المتعدد، يهاجم نظام المناعة فى الجسم بمادة دهنية تسمى المايلين التى تحيط ويحمى الألياف العصبية، وتختلف الأعراض من شخص لآخر، ولكنها قد تشمل تنميل فى الأطراف، والتعب والضعف والدوخة، وفقًا لجمعية التصلب المتعدد الوطنية.

وأظهرت فحوصات الرنين المغناطيسى لحوالى 2000 طفل مريض بالتصلب المتعدد “MS”، أن الذين شاركوا فى النشاط البدنى كانوا أكثر عرضة لخفض حجم المشاكل التى تحدث فى الدماغ التى تشير إلى نشاط المرض من أولئك الذين لا يمارسون أى نشاط أو رياضة.

وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة فى مقتبل العمر تعزز الحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض التى أبرزها أمراض القلب والتصلب المتعدد.

>ونشرت الدراسة على الإنترنت فى عدد أغسطس فى مجلة علم الأعصاب.

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