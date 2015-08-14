8 فوائد للقهوة أهمها حمايتك من أورام القولون ونوبات القلب

البعض لا يبدأ يومه بدونها، أنها أكسير الروقان والتركيز، مئات الدراسات أجريت ولا زالت تجرى عن فوائد وأضرار القهوة، ورغم ذلك فأى من تلك الأبحاث (وخاصة التى توضح أضرار القهوة) لم تثن عشاقها عنها قيد أنملة.

وبعيدا عن المتشائمين والمحذرين ففى السطور التالية يوضح خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أهم فوائد القهوة وهى:

>- تحسن الحالة النفسية وتجنب التعرض لنوبات الاكتئاب.

>- ترفع معدل التركيز

>- تقى من التعرض لأورام القولون

>- تخفف من التعرض لنوبات الصداع

>- تحسن من عمل الجهاز التنفسى وتقى من نوبات الربو

>- ترفع من معدل النشاط وتقى من الخمول والكسل

>- تحمى من الإصابة بنوبات القلب والذبحة الصدرية

>- تعد القهوة من أفضل المواد الطبيعية المدرة للبول

وفى النهاية يوضح خالد أنه على الرغم من الفوائد المتعددة للقهوة، إلا أن الاعتدال فى تناولها هو كلمة السر فى الحصول على جميع تلك الفوائد، مع تجنب الأضرار التى قد تقع نتيجة الإسراف، ويوضح خالد أن المعدل الأمثل لعدد فناجين القهوة يوميا هو ما لا يتعدى فنجانين فقط.

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