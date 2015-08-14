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لتجنب مشاكل البشرة بلاش ماكياج وأنتِ نازلة فى موجة الحر

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لتجنب مشاكل البشرة بلاش ماكياج وأنتِ نازلة فى موجة الحر لتجنب مشاكل البشرة بلاش ماكياج وأنتِ نازلة فى موجة الحر
أصبحت أدوات التجميل كالماكياج من أهم أساسيات ومتطلبات الحياة اليومية للكثير من السيدات والفتيات، و يستغرقن الكثير من الوقت لوضعه على الوجه، ولا تستطيع معظمهن النزول بدونه.

ونظرا لارتفاع درجات حرارة الطقس، و نزول السيدات والفتيات بالماكياج، يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إلى أن الماكياج يحتوى على العديد من المواد الصناعية التى ينصح بالابتعاد عنها أثناء ارتفاع درجة الحرارة.

ويحذر رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، الفتيات والسيدات من الخروج فى الشمس لأنها تتسبب فى العديد من المشاكل للبشرة، خاصة أثناء وضعهن لمستحضرات تجميل وماكياج على الجلد، لأن هذه المواد تتفاعل مع الشمس وتسبب حدوث التهابات وإحمرار بالجلد، وقد تصاب البشرة بالعديد من البقع الناتجة عن التعرض للشمس مع وضع الماكياج.
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