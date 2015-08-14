موسم في الجول - سيد معوض يختار أفضل لاعب صاعد.. ومفاجأة الدوري

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على سيد معوض الظهير الأيسر للأهلي ومنتخب مصر المعتزل.

السؤال الذي وجهناه إلى معوض .. من يستحق لقب أفضل لاعب صاعد في الموسم المنتهي؟

وقال معوض لـFilGoal.com: "في رأيي، رمضان صبحي نجم الأهلي هو أفضل لاعب صاعد".

وتابع "ولكنه ليس مفاجأة الموسم".

إذا، من يكون صاحب لقب مفاجأة الموسم؟

يجيب معوض "مصطفى فتحي نجم الزمالك. قدم موسما رائعا".

موسم في الجول - شيتوس يختار أفضل مدرب في الدوري.. ليس فيريرا أو فتحي مبروك

بقلم: بسام أبو بكر

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على وائل رياض "شيتوس" نجم الأهلي السابق والإعلامي الحالي.

السؤال الذي وجهناه إلى شيتوس .. من يستحق لقب أفضل مدرب في الموسم المنتهي؟

يجيب شيتوس لـFilGoal.com: "في رأيي، إيهاب جلال مدرب مصر للمقاصة هو الأفضل هذا الموسم".

وأوضح "إنجاز الحصول على المركز الرابع مع المقاصة، هو الأفضل لأي مدرب في الدوري".

وتابع "ولكن مفاجأة الموسم هي نجاح فتحي مبروك مع الأهلي".

وعن أفضل مدافع. اختار شيتوس "سعد الدين سمير قدم موسما مميزا".

وأخيرا، من هو أفضل لاعب صاعد؟

أجاب شيتوس "رمضان صبحي، بكل تأكيد".