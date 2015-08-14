تفاصيل ضبط محام يقود عصابة لبيع السيارات المسروقة بعد تزييف أوراقها

كون محام وصاحب شركة اتصالات عصابة بالاشتراك مع آخرين لشراء السيارات المسروقة وتغيير معالمها وتزييف أوراقها ثم بيعها للمواطنين مرة أخرى، حيث تم ضبطهما على يد ضباط إدارة مكافحة سرقة السيارات أثناء استقلالهما سيارة مسروقة.

قام المتهمان بتغيير لوحات السيارات المعدنية وتزييف أوراقها وأرشدا المتهمان على صاحب محل قطع غيار باعا له سيارة مسروقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السيارة.

وأمام المستشار أحمد مجدى مدير نيابة المعادى أنكر المتهمان ما نسب إليهما وأكدا أنهما اشتريا السيارتين دون علمهما أنهما مسروقتان، إلا أن تحريات المباحث أكدت تورطهما فى الاتجار بالسيارات المسروقة بعد تزييف الأوراق وتغيير أرقام الشاسيهات بالإضافة إلى تثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أخرى، لتأمر النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

أحداث الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية من إدارة مكافحة سرقات السيارات بمنطقة المعادى لتفقد الحالة الأمنية فاشتبهوا فى سيارة ماركة النترا فضى اللون موديل 2012 مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام 89638 ملاكى الغربية بالكشف الفنى عليها تبين أن بياناتها مخالفة للبيانات الخاصة بها.

وبالكشف بأرقام الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام ر ق ر 974 والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1055/2014 جنح المقطم وأنها ملك ""ع.س" 25 سنة صاحب مكتب مقاولات.

وتبين أن مستقليها هما "أ.م" محامى بالنقض و"أ.ع" صاحب محل وضبط بحوزته هاتف محمول مبلغ بسرقته فى المحضر رقم 16 قسم شرطة قصر النيل خاص بــ"ع.س".

وبمواجهتهما اعترفا بشراء سيارة أخرى ماركة جيب ليبرتى من أحد الأشخاص عن طريق موقع لبيع السيارات على شبكة "الإنترنت" ولا يمكنهما الإرشاد عنه اعتقاداً منهما أنهما مهربتان جمركياً وبيعها لـ"ط.ا" 42 سنة صاحب محل قطع غيارالسابق اتهامه فى القضية رقم 7051/2007م ثان أكتوبر "سرقة سيارة".

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته السيارة وتبين أنها مثبت عليها لوحات معدنية أرقام 66999 ملاكى الشرقية بالكشف الفنى عليها تبين أنها غير حقيقية وبالكشف عليها برقمى الشاسيه والموتور، تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام 99262 ملاكى الإسكندرية والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 21805/2012م جنح أول الرمل الإسكندرية ملك "ع.ا"، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهره وبإحالتهم على النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.