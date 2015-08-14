أعلام الإمارات تزين منازل وشوارع عدن

تُزين أعلام دولة الإمارات شوارع ومدن محافظة عدن، حيث تباع الاعلام في الطرقات والجولات والمحلات التجارية ويقبل أبناء عدن والمحافظات المجاورة على شرائها لرفعها على منازلهم وسياراتهم وعلى أعمدة الإنارة.

الاقبال الكثيف على شراء العلم الوطني لدولة الإمارات دفع بالعديد من الخياطين الى خياطة العلم وتوزيعه على باعه متجولين في شوارع عدن.

محمد علي أحد بائعي الاعلام في عدن قال إن هناك إقبالاً شديداً على شراء علم الامارات وخاصة مع عودة النازحين في الأيام الاخيرة. وأضاف أنهم بشكل يومي يطلبون من الخياطين تزويدهم بكميات من العلم نتيجة للإقبال المتزايد على شرائه من قبل أبناء المحافظة.

ورفع علم الإمارات يأتي تقديراً لجهودها في مجال الإغاثة وإعادة الاعمار ودورها ضمن دول التحالف لإعادة الأمل الى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

دور بارز

بدوره قال الصحفي ماجد الشعيبي إن الإمارات كان لها دور بارز في عملية الإغاثة من بداية الحرب وهي أول دولة توصل الإغاثة الى عدن في وقت كانت عدن تتعرض لحصار وقصف شديدين من قبل ميليشيات الحوثي.

وأضاف الشعيبي أن رفع علم الإمارات يأتي تعبيراً عن تقدير أبناء عدن لدولة الإمارات حكومة وشعباً على وقوفهم معهم سواءً في الإغاثة او إعادة الإعمار وتأهيل مطار عدن الدولي لاستقبال الطائرات المدنية والتجارية.

وتحدت الشعيبي عن تقدير كبير لدور الإمارات ليس فقط برفع الاعلام، ولكن من خلال حديث الناس في المجالس والأسواق حيث يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على كل ما قدمته لعدن وأبناء عدن خلال الفترة الماضية وما ستقدمه في المستقبل.

الناشط فواز الحنشي قال إن رفع العلم الإماراتي في عدن شيء طبيعي لما قامت وتقوم به دولة الإمارات من جهود لعودة الحياة الى طبيعتها في عدن والمحافظات المجاورة.

وأضاف الحنشي ان الدور الكبير الذي قامت به الإمارت لم يعد الأمل للناس فقط بل لهم الحياة، لذلك من الطبيعي ان يكون رد الجميل برفع العلم الوطني لدولة الإمارات كرسالة شكر وتقدير من ابناء عدن لدولة الإمارات شعباً وحكومة.

ونوه الحنشي ان هناك استعدادات يقوم بها الشباب في عدن خلال الفتره المقبلة سواء من خلال مهرجانات او فلاشات تعبر عن شكر ابناء عدن لدولة الإمارات. يشار الى ان دولة الإمارات كان لها حضور قوي في مجال الإغاثة وإعادة الاعمار عن طريق الهلال الأحمر الاماراتي الذي يبذل جهودا مضاعفة لعودة التيار الكهربائي الى المدن المدمرة، وكذلك في توزيع السلال الغذائية على المحتاجين في عدن والمحافظات المجاورة.