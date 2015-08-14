أخبار الساعة: موقف الإمارات ثابت في دعم الشرعية باليمن

قالت نشرة «أخبار الساعة» إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعاد خلال استقباله، مساء أول من أمس في أبوظبي، الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، تأكيدَ موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم الشرعية باليمن، موضحةً أن سموه أشار، خلال مباحثاته مع الرئيس اليمني، إلى عدد من الأمور المهمة، أولها التزام الدولة دعم الشرعية في اليمن الشقيق، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إليه، ويصون سيادته ووحدته وعروبته، ويحقق تطلعات الشعب اليمني إلى الأمن والاستقرار والبناء والتطور.

وتحت عنوان «موقف إماراتي ثابت في دعم الشرعية باليمن»، أضافت أن ثاني الأمور هي أن ما تقوم به الدولة في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، من نصرة لليمن وشعبه، ينطلق من إيمان عميق بأهمية التضامن والتعاون العربي المشترك، لحماية المنطقة العربية وتحصينها تجاه الأطماع والمخاطر والتدخلات الخارجية في شؤونها، والتصدي بكل قوة وحزم لكل ما من شأنه أن يقوض أمنها ويهدد استقرارها.

وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن هذا يعبِّر عن مبدأ إماراتي ثابت، ينطلق من الإيمان بأن تعزيز التضامن والتعاون بين الدول العربية يمثل المدخل الرئيس نحو تحصين المنطقة العربية تجاه أي محاولات لاختراقها وتهديد أمنها القومي، ومن قناعة راسخة بأن استقرار الدول العربية يمثل ضمانة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.