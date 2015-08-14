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744 مليون درهم مساعدات إماراتية إنسانية لليمن

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744 مليون درهم مساعدات إماراتية إنسانية لليمن 744 مليون درهم مساعدات إماراتية إنسانية لليمن

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أعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن إجمالي المساعدات الإنسانية للدولة تجاه الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء اليمنيون بلغت نحو 744 مليون درهم ما يوازي (202 مليون دولار أميركي) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك طيلة الأشهر الأربعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته أن عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية التي قدمتها دولة الإمارات ناهز أكثر من 181 ألف عائلة يمنية بما يقارب 1.1 مليون شخص من أبناء الشعب اليمني الشقيق وقدر حجمها بنحو 23 ألف طن بالإضافة إلى ستة آلاف طن سيتم إرسالها خلال الفترة القريبة ليناهز مجموع حجم المساعدات الغذائية 29 ألف طن.

وأوضح التقرير أن قيمة المساعدات الإماراتية التي وجِّهت منذ بدء الأزمة في مجالات الطاقة وتوفير الكهرباء وإصلاح ما تضرر من إنشاءات وشبكات إمداد الطاقة الكهربائية اللازمة لاستمرار المعيشة لأفراد الشعب اليمني الشقيق بلغت نحو 314 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة المساعدات الغذائية الإماراتية العاجلة نحو 188 مليون درهم وتشمل الحبوب والزيوت والأغذية المحفوظة وغيرها من الإمدادات الغذائية.

وقدرت الوزارة في تقريرها قيمة المساعدات الطبية العاجلة والأدوية بنحو 122 مليون درهم ومساعدات خدمات الدعم والتنسيق بنحو 46 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المساعدات الإماراتية لتوفير مياه الشرب والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي نحو 41 مليون درهم ومساعدات الوقود نحو 14 مليون درهم، إضافة إلى مواد إغاثية متنوعة بقيمة 12 مليون درهم وقطاع النقل بنحو سبعة ملايين درهم.

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