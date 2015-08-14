«صيفنا مميز» يجذب الطلاب بأنشطة تقنية

تمكنت فعاليات «صيفنا مميز 2015 » من استقطاب الطلبة وأولياء أمورهم في العديد من الأنشطة والبرامج التي تم طرحها هذا العام والتي ركزت بشكل كبير على الاهتمام بالتفاعل الجماهيري والأسري مع هذا الحدث السنوي الذي حقق نجاحات مستمرة طوال السنوات الماضية، حيث يستقطب سنويا آلاف الطلبة من مختلف المراحل.

ومن بين جديد صيفنا مميز هذا العام فتحه المجال للطلبة من مراحل رياض الأطفال والحلقة الأولى لأول مرة للمشاركة في فعالياته والتي أقيمت بشكل يتناسب مع هذه الفئة العمرية الصغيرة في عدد من المراكز التجارية على مستوى الإمارة متضمنة أنشطة فنية ويدوية جاذبة.

وقت الفراغ

وأوضح ناصر خميس مدير قسم الأنشطة اللاصيفية في مجلس أبوظبي للتعليم، أن المجلس حريص على تقديم محتوى من الأنشطة الجديدة والجاذبة لشغل فراغ الطلبة بما هو مفيد ونافع لهم خلال العطلة الصيفية، وهناك حرص في الأنشطة المقدمة هذا العام على مشاركة ولي الأمر مع أبنائه، لهذا تم إقامة جزء من الفعاليات في المراكز التجارية التي اعتاد الطلبة واسرهم التردد عليها، كما أن هذه الفعاليات أقيمت بشكل يناسب مختلف الفئات العمرية وخاصة الفئة الصغيرة من رياض الأطفال والحلقة الأولى التي يتم استقطابهم لأول مرة هذا العام.

وأضاف إن ورش العمل التي قدمت في المراكز التجارية جاءت متنوعة ومنها ورش «رحلة ابتكار» الخاصة بصناعة الروبوت والتي تستهدف الطلبة من صفوف«4 إلى 9»، وكذلك ورشة عمل «جزر الفن» والتي تقدم أنشطة فنية لطلبة الروضة والحلقة الأولى، وكذلك برنامج «صحتي في مطبخي» ويستهدف طالبات الحلقتين الثانية والثالثة، من خلال دورات تدريبية متخصصة حول فن الطهي وإعداد الغذاء الصحي، وكلها أقيمت في عدة مولات تشمل ياس مول وبوابة الشرق والعين مول وسيتي مول، وذلك يوميا في الفترة من 2 ظهرا وحتى 10 مساء.

أنشطة متنوعة

واستقطبت فعاليات المراكز التجارية أعدادا كبيرة من الزوار من الطلبة بمختلف أعمارهم بالإضافة إلى الأهالي الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فيها، وفي مركز ياس مول التجاري.

وأكدت هالة قصبا حسن مشرفة ضمن برنامج صيفنا مميز، أن الجناح الخاص بصيفنا مميز في ياس مول، يحظى بإقبال وتفاعل كبير من جمهور الحضور للمركز، وأعداد الأطفال والطلبة الذين شاركوا فيها يوميا كان كبيرا جدا، مشيرة إلى أن صيفنا مميز في المول طرح دورات في الفنون المختلفة التي تشمل صناعة الفخار والرسم على القماش وغيرها بالإضافة إلى دورة تدوير النفايات والتي يتعلم خلالها الطلبة مهارات فنية إلى جانب القيم البيئية، وكذلك النشاط المسرحي وكما برز اهتمام الطلبة بالنشاط التقني من خلال دورة الروبوت.