أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مكتوم بن محمد: تضحيات شهدائنا فخر لكل إماراتي

Google+ Print
مكتوم بن محمد: تضحيات شهدائنا فخر لكل إماراتي مكتوم بن محمد: تضحيات شهدائنا فخر لكل إماراتي

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ظهر أمس، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد العريف عبد الرحمن إبراهيم عيسى البلوشي الذي لقي وجه ربه، إثر حادث تدهور آلية نقل خلال أدائه واجبه الوطني، أثناء وجوده في المملكة العربية الشقيقة، للمشاركة في عملية «إعادة الأمل»، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة، للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

وأكد سموه، خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في منطقة الراشدية بدبي، أن التضحيات التي يقدمها أبناء الإمارات البررة في سبيل درء الخطر وحفظ أمن وسلامة مجتمعاتنا العربية من أي تهديد هي مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، حيث تبقى تلك التضحيات الشامخة شاهدة على التزام دولتنا بالذود عن أشقائنا، وبرهاناً ساطعاً على شجاعة ابن الإمارات الذي لا يتردد لحظة في تلبية نداء الواجب، وتقديم الروح فداء للوطن، وثمناً زهيداً للحفاظ على مقدراته ومكتسباته. 

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق تعازيه لأسرة الشهيد في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة