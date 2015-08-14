مكتوم بن محمد: تضحيات شهدائنا فخر لكل إماراتي

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ظهر أمس، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد العريف عبد الرحمن إبراهيم عيسى البلوشي الذي لقي وجه ربه، إثر حادث تدهور آلية نقل خلال أدائه واجبه الوطني، أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في عملية «إعادة الأمل»، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة، للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

وأكد سموه، خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في منطقة الراشدية بدبي، أن التضحيات التي يقدمها أبناء الإمارات البررة في سبيل درء الخطر وحفظ أمن وسلامة مجتمعاتنا العربية من أي تهديد هي مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، حيث تبقى تلك التضحيات الشامخة شاهدة على التزام دولتنا بالذود عن أشقائنا، وبرهاناً ساطعاً على شجاعة ابن الإمارات الذي لا يتردد لحظة في تلبية نداء الواجب، وتقديم الروح فداء للوطن، وثمناً زهيداً للحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق تعازيه لأسرة الشهيد في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.