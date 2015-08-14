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سيف بن زايد يعزي أسرة الشهيد عبدالرحمن البلوشي

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سيف بن زايد يعزي أسرة الشهيد عبدالرحمن البلوشي سيف بن زايد يعزي أسرة الشهيد عبدالرحمن البلوشي

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن أحر التعازي وصادق المواساة؛ إلى أسرة الشهيد العريف عبد الرحمن إبراهيم عيسى البلوشي، الذي لقي وجه ربه إثر حادث تدهور آلية نقل خلال أدائه الواجب الوطني أثناء تواجده في المملكة العربية الشقيقة للمشاركة في عملية «إعادة الأمل»، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

وزار سموه مساء أمس مجلس عزاء الشهيد في منطقة الراشدية بدبي، وقدم تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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